Власти Подмосковья подвели итоги программы «Социальная ипотека»

Около 700 семей учителей, врачей и ученых Подмосковья приобрели жилье по социальной ипотеке с начала действия соответствующей губернаторской программы, сообщил министр строительного комплекса региона Максим Фомин. Его слова приводятся в пресс-релизе профильного ведомства, который поступил в распоряжение «Ленты.ру» в пятницу, 15 декабря.

«На сегодняшний день мы вручили свидетельства всем 437 специалистам-участникам подпрограммы "Социальная ипотека" в 2017 году в рамках госпрограммы Московской области "Жилище". Таким образом, нам удалось в полном объеме выполнить поставленную губернатором на текущий год задачу по привлечению и обеспечению жильем в нашем регионе высококвалифицированных специалистов медицины, образования и науки», — отметил Фомин.

По словам главы стройкомплекса Мособласти, к настоящему моменту 638 семей специалистов уже реализовали полученные субсидии, направив их на покупку нового жилья. В будущем году запланировано обеспечить жилищными субсидиями 498 высококвалифицированных специалистов, добавил министр.

Общая сумма жилищных субсидий в регионе с 2016 по 2017 годы составила 1,3 миллиарда рублей, уточняется в сообщении. Самой многочисленной категорией специалистов являются врачи. При этом перечень должностей медработников, имеющих право принять участие в программе, насчитывает более 60 наименований. В частности, благодаря программе «Социальная ипотека» удалось привлечь в область более 60 педиатров и столько же анестезиологов-реаниматологов, 37 фельдшеров скорой помощи и 27 хирургов.

Социальная ипотека действует для бюджетников в Подмосковье с прошлого года по инициативе губернатора Андрея Воробьева. Участникам соответствующей программы из бюджета региона выплачивается субсидия для погашения первого взноса на покупку жилья. Вторую половину стоимости за специалистов будет выплачивать правительство до полного погашения займа. Участники программы оплачивают только проценты по кредиту.