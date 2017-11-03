Власти Подмосковья рассказали об изменениях в программе «Социальная ипотека»

В Подмосковье еще 16 врачей стали участниками уникальной региональной подпрограммы «Социальная ипотека». Об этом в пятницу, 3 ноября, «Ленте.ру» рассказали в Министерстве строительного комплекса региона.

«Сегодня им вручены свидетельства на жилищные субсидии в размере 33,3 миллиона рублей», — рассказал министр строительного комплекса Мособласти Сергей Пахомов.

Он добавил, что с целью привлечения и закрепления в регионе наибольшего количества высококвалифицированных специалистов в программу внесены изменения. «Теперь ее участниками могут стать рентгенолаборанты и те врачи, отвечающие требованиям программы, у которых имеется в собственности или в соцнайме жилье менее учетной нормы, установленной муниципалитетом», — пояснил министр.

20 октября сообщалось, что с начала года более 180 медицинских работников и учителей приобрели квартиры в рамках социальной ипотеки. Всего до конца года планируется охватить 280 врачей и фельдшеров.

4 июля Сергей Пахомов заявил, что стоимость социальной ипотеки для жителей Московской области снизилась почти на процент.

Социальная ипотека действует для бюджетников в Подмосковье с прошлого года по инициативе губернатора Андрея Воробьева. Участникам соответствующей программы из бюджета региона выплачивается субсидия для погашения первого взноса. Вторую половину стоимости приобретаемого жилья правительство Подмосковья будет выплачивать за специалистов в последующие 10 лет для полного погашения займа. Участники, согласно условиям подпрограммы, оплачивают только проценты по кредиту.