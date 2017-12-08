Более 200 подмосковных врачей и учителей приобрели жилье по соципотеке

Почти 230 врачей и учителей смогли приобрести жилье в рамках социальной ипотеки на территории Подмосковья, проинформировала первый заместитель председателя правительства Московской области Ольга Забралова. Ее слова передает корреспондент «Ленты.ру» в пятницу, 8 декабря.

«В 2017 году в Московской области уже 179 медицинских работников и 48 учителей приобрели жилье в рамках социальной ипотеки», — уточнила Забралова.

Министр здравоохранения региона Дмитрий Марков в свою очередь рассказал, что в текущем году планировалось привлечь в программу 280 человек, но уже 290 медицинских работников получили свидетельства на улучшение жилищных условий. «Мы постоянно совершенствуем меры поддержки наших медиков. Например, с этого года в ней могут принимать участие фельдшеры скорой помощи и рентгенолаборанты», — добавил он.

4 июля министр строительного комплекса Московской области Сергей Пахомов заявил, что стоимость социальной ипотеки снизилась почти на процент. Таким образом средний ежемесячный платеж для ипотечников не превышает 26 тысяч рублей, из которых более девяти тысяч выделяет региональное правительство.

Социальная ипотека действует для бюджетников с прошлого года по инициативе губернатора Андрея Воробьева. Участникам соответствующей программы из бюджета региона выплачивается субсидия для погашения первого взноса. Вторую половину стоимости приобретаемого жилья правительство Подмосковья будет выплачивать за специалистов в последующие 10 лет для полного погашения займа. Участники, согласно условиям подпрограммы, оплачивают только проценты по кредиту.