Россия
 
«Лента.ру» теперь в Telegram. Без спама и SMS. Подписывайтесь!→
Последние новости
Российского генерала спустя три года заподозрили в причастности к гибели «Боинга»
Травившая ядом неизлечимых детей мать узнала свое будущее
Москвичи доедут до аэропорта Внуково на метро  
SpaceX запустит два казахстанских спутника
Уничтожение остатков ИГ в долине Евфрата сняли с беспилотника
Мутко оказался не Виталием
Интимные фото Волочковой увеличили ее популярность в 10 раз

Более 200 подмосковных врачей и учителей приобрели жилье по соципотеке

Перейти в «Мою Ленту»

Почти 230 врачей и учителей смогли приобрести жилье в рамках социальной ипотеки на территории Подмосковья, проинформировала первый заместитель председателя правительства Московской области Ольга Забралова. Ее слова передает корреспондент «Ленты.ру» в пятницу, 8 декабря.

«В 2017 году в Московской области уже 179 медицинских работников и 48 учителей приобрели жилье в рамках социальной ипотеки», — уточнила Забралова.

Министр здравоохранения региона Дмитрий Марков в свою очередь рассказал, что в текущем году планировалось привлечь в программу 280 человек, но уже 290 медицинских работников получили свидетельства на улучшение жилищных условий. «Мы постоянно совершенствуем меры поддержки наших медиков. Например, с этого года в ней могут принимать участие фельдшеры скорой помощи и рентгенолаборанты», — добавил он.

4 июля министр строительного комплекса Московской области Сергей Пахомов заявил, что стоимость социальной ипотеки снизилась почти на процент. Таким образом средний ежемесячный платеж для ипотечников не превышает 26 тысяч рублей, из которых более девяти тысяч выделяет региональное правительство.

Социальная ипотека действует для бюджетников с прошлого года по инициативе губернатора Андрея Воробьева. Участникам соответствующей программы из бюджета региона выплачивается субсидия для погашения первого взноса. Вторую половину стоимости приобретаемого жилья правительство Подмосковья будет выплачивать за специалистов в последующие 10 лет для полного погашения займа. Участники, согласно условиям подпрограммы, оплачивают только проценты по кредиту.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Власти Подмосковья рассказали об изменениях в программе «Социальная ипотека»
Более 180 медработников и учителей Подмосковья приобрели жилье по соципотеке
Власти Подмосковья привлекли 52 миллиарда для решения проблем дольщиков
Другие материалы рубрики
Россия00:05Сегодня
Артур, Лурьяна, Дмитрий и Алина Алфимовы

«На моем месте должна была быть другая»

Что делать, когда ребенок родился больным, а муж стал инвалидом
17:36Сегодня

Травившая ядом неизлечимых детей мать узнала свое будущее

11:49Сегодня

Из Москвы-реки выбралась женщина с перемотанной скотчем головой

15:03Сегодня

Петербуржец четыре раза подряд получил отказ от скорой помощи и умер

Россия00:02 6 декабря

Смеяться грешно

Кто надрывает животы на концертах Петросяна: беспощадный репортаж из преисподней
11:16Сегодня

Каждый второй россиянин назвал себя жертвой вымогательства

13:23Сегодня

Глава самарской почты заставлял подчиненных бесплатно строить ему дачу

10:46Сегодня

Три человека погибли в результате пожара в подмосковном Раменском

Россия00:01 7 декабря

«Заходишь, и сразу ясно: все, хана»

В России можно вылечить рак, но одной удачи для этого мало
23:13 7 декабря

В России ужесточат процедуру техосмотра автомобилей

10:12Сегодня

Красноярская школьница умерла после драки с одноклассницей

20:16 7 декабря

Девятилетний ребенок вынес из горящего дома братьев и сестру и потерял мать

Россия
Артур, Лурьяна, Дмитрий и Алина Алфимовы«На моем месте должна была быть другая»
Что делать, когда ребенок родился больным, а муж стал инвалидом
Смеяться грешно
Кто надрывает животы на концертах Петросяна: беспощадный репортаж из преисподней
Из Москвы-реки выбралась женщина с перемотанной скотчем головой
Петербуржец четыре раза подряд получил отказ от скорой помощи и умер
«Заходишь, и сразу ясно: все, хана»
В России можно вылечить рак, но одной удачи для этого мало
Глава самарской почты заставлял подчиненных бесплатно строить ему дачу
Три человека погибли в результате пожара в подмосковном Раменском
Все материалы
Мир
Югославская кровь
Кто стрелял, резал и сеял смерть во время страшной войны на Балканах
Реджеп Тайип ЭрдоганВ спину не больно
Россия забыла обиды и взахлеб дружит с Турцией
Уничтожение остатков ИГ в долине Евфрата сняли с беспилотника
Раскрыты подробности заговора против Каддафи
Фельдмаршал-смерть
Утопившего Йемен в крови диктатора убили его же союзники
Кровавая ривьера
Франция отстреливает врагов по всему миру, пока никто не видит
Российского генерала спустя три года заподозрили в причастности к гибели «Боинга»
Все материалы
Бывший СССР
Крыша едет: в Киеве задержали Михаила Саакашвили
Политика обвиняют в работе на Кремль, его сторонники дерутся с полицией
Ненавистницу русскоязычных украинцев обвинили в работе на Москву
Киев заявил об исходе венгров из Закарпатья
Порошенко пришел в восторг после увеличения расходов на армию в бюджете Украины
Бывший майор ВСУ раскрыл детали уничтожения «Боинга» над Донбассом
Лавров и Климкин провели первую с 2014 года очную встречу
Безвизовый режим для Украины оказался под угрозой
Все материалы
Экономика
Чистый товар
Какие порошки тестируют на людях
Самые масштабные торги биткоином оказались под угрозой
Лучшие из будущих
Названы победители конкурса пилотов для Sukhoi Superjet 100
Глава «Газпром нефти» назвал правильным решение ОПЕК по добыче нефти
Жители Свободного подскажут властям стратегию развития города
Раскрыто число банкротов среди россиян
Налог на бизнес переложат на плечи простых россиян
Все материалы
Силовые структуры
«Закроют меня — другие продолжат»
Бывший полицейский разоблачал коллег и теперь рискует сесть
«Сколько убила, я не считала»
«Ростовские амазонки» жили разбоем и убивали полицейских
Темные времена
Лихие 90-е: спецпроект «Ленты.ру»
Главной бедой транспорта центральной России оказались взятки
Главного криминалиста МВД России поймали на хищениях и уволили указом президента
Мэра Туапсе задержали с «подарком ко дню рождения»
Якутские охотники раздавили медведя грузовиками, съели его и пошли под суд
Все материалы
Наука и техника
Гены решают
Почему мужчины рождаются геями
Пробила дно
Планета-пришелец расколола Землю и сдвинула континенты
Психическая чистка
Чем закончились попытки нацистов вывести сверхчеловека
Опровергнута популярная гипотеза происхождения человека
SpaceX запустит два казахстанских спутника
Появилось видео полета Су-24М2 на предельно низкой высоте
В России рассказали о солдатах будущего
Все материалы
Спорт
В мясо
Униженный «Спартак» и боевой ЦСКА. Русские в Европе обнадеживают, но ненадолго
Антон ШипулинНедострел
Российские биатлонисты снова провалились. Насколько все плохо?
Бьорндалена захотели лишить седьмых Олимпийских игр в карьере
Пристававшего к юным американским гимнасткам врача посадили на 60 лет
Американский хоккеист завещал мозг ученым
Роналду назвал себя лучшим футболистом в истории
Защитник «Зенита» забил победный гол в падении через себя
Все материалы
Культура
Я календарь переверну
Кино недели: от хоррор-версии «Дня сурка» до «Битвы полов»
Ее тело — ее дело
Спайк Ли дебютировал на телеэкранах с сериалом о пансексуальной черной художнице
TAY-K«Я выстрелю, сучка, без разговоров»
17-летний рэпер сбежал от копов, записал главный хит года и ждет смертной казни
Трансвестит облил пахучей жидкостью снимки обнаженных девочек на выставке
Умер народный артист СССР Владимир Курбет
Вышел русский трейлер «Мира юрского периода 2»
Назван лучший актер года
Все материалы
Интернет и СМИ
Бесконечное умиление
У них кривые челюсти и не хватает лап, но это не мешает им быть звездами сети
Уличная магия
Иногда все самое необычное происходит прямо у вас под носом
Японистика всякая
Пытки током, удушье и караоке-мастурбация. Это не ад, а азиатское телевидение
В сети добились ответа на вечный вопрос о верхних полках в поезде
Telegram подал на ФСБ в Верховный суд
Постоянно унижаемый на ток-шоу Майкл Бом рассказал о причине его «задержания»
Такса попыталась скрыть свою глупость и стала мемом
Все материалы
Ценности
В мертвых найках
Москва помешалась на кроссовках, а ушлые подростки на этом зарабатывают
«Бабушкина жилетка» стала одним из главных трендов в одежде
Елизавета II выбрала странный образ для встречи с африканцами
Пошлое платье Бьорк поразило грузинских фанатов
Представлена косметика цвета зимнего солнца
Топовые дизайнеры раскрыли секрет свадебных туфель невесты принца Гарри
Оттенок 18-3838 назван цветом следующего года
Все материалы
Путешествия
Аромат запрещенки
Французские сыры приводят в экстаз, но отравляют жизнь окружающим
Путь далек лежит
Как совершить путешествие без неприятных последствий
Грузия подсадит туристов на марихуану
В Венесуэле появится семизвездочный отель
Курортный остров со страшным названием продадут за биткоины
Отели приютили голливудских погорельцев
В Марокко — дымить
Туристы рвутся в африканский рай ради дешевых наркотиков
Все материалы
Из жизни
В туалет или в морг?
Ужас нелепых свиданий, которые пошли не по плану
Африканский феминизм
Чем живет самая красивая девушка во Вселенной
Olivia BudgenСила земли
Кто и зачем борется с раком сырыми овощами и кофейными клизмами
Американец героически ринулся в огонь ради кролика
Премьер-министр Австралии разыскал создателя радужного вязаного велосипеда
Британец обнаружил свой дом под землей и остался должен
Похожую на Бейонсе девушку утомили фанаты певицы
Все материалы
Тест: кто ездил на иномарках в СССР
Кто рассекал по Стране Советов на «Мерседесах»?
Невероятные стартапы, которые изменят жизнь водителей
Автомат по продаже машин, встроенный алкотестер и так далее
Бронированные монстры
8 бронированных машин, от вида которых падает челюсть
Что случилось с самым загадочным тюнером Porsche
История культовых тюнинг-ателье: Gemballa – успехи и трагедии легендарной марки
Появились изображения большого внедорожника Jeep
Хардкорный Lotus Exige проехал Нюрбургринг медленнее Honda Civic и VW Golf
Российский авторынок продолжил расти девятый месяц подряд
Все материалы
«Надо сразу прощаться, ведь жизнь проходит»
Квартирный вопрос довел пенсионеров до развода
Вы сняли, вас сняли
Мир охватила эпидемия секс-скандалов из-за арендованных квартир
Панельная романтика
Помните ли вы здания из лучших советских фильмов: тест
Нихао себе
Хибара из китайской глубинки стала лучшим зданием 2017 года
В Набережных Челнах квартиру продали шесть раз вместе с пенсионеркой
Новую программу ипотеки для семей запустят в 2018 году
Жилой дом в Новой Зеландии подбросили на пустырь
Все материалы