Власти Подмосковья подсчитали будущих медиков

380 подмосковных выпускников поступили в федеральные медицинские вузы по целевому направлению в 2018 году. Об этом сообщается на сайте регионального правительства в среду, 22 августа.

«Непрерывное обучение на протяжении всего профессионального пути становится для современных врачей обязательным условием. Московская область предоставляет врачам все возможные условия для получения необходимых знаний и профессионального роста. В регионе уделяется большое внимание вопросу привлечения, подготовки и обучению кадров», — сказал министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков.

Он уточнил, что за последние пять лет в Подмосковье пришли работать почти пяти тысяч врачей.

Ранее Марков заявил, что уже в ближайшие два года вопрос с нехваткой специалистов первичного звена будет решен. Он напомнил, что по инициативе губернатор Андрея Воробьева в области действуют различные программы соцподдержки медиков. К примеру, не первый год у медицинских работников востребована социальная ипотека.

Кроме того, в июне Воробьев распорядился о надбавке к зарплате для педиатров и участковых терапевтов. По его словам, ежегодно растет финансирование здравоохранения, за счет средств областного бюджета строится новые современные больницы, модернизируются уже существующие.