Власти Подмосковья рассказали о востребованности центров здоровья

За консультацией в центры здоровья Подмосковья с начала года обратились более 22 тысяч человек, сообщил министр здравоохранения региона Дмитрий Матвеев. Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру» в среду, 20 марта.

«Пациенты, у которых во время обследования были выявлены факторы риска, направляются в школы здоровья, где их обучают профилактике неинфекционных заболеваний и основам здорового образа жизни», — рассказал Матвеев.

Он уточнил, что специалисты центров оценивают функциональные резервы организма, после чего разрабатывают рекомендации по питанию и двигательной активности. В случае выявления заболеваний человека направляют к врачу конкретной специализации.

Сегодня в Подмосковье работают 36 центров здоровья. В прошлом году их услугами воспользовались более 50 тысяч человек. У 73 пациентов были выявлены факторы риска неинфекционных заболеваний.

Губернатор области Андрей Воробьев неоднократно заявлял, что уровень медицинской помощи в регионе должен быть одним из лучших в стране. По его словам, власти заинтересованы в развитии системы здравоохранения и открытии новых современных медицинских центров.