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Власти Подмосковья рассказали о популярности центров здоровья

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Более 50 тысяч жителей Подмосковья впервые посетили центры здоровья в 2018 году, сообщила первый заместитель председателя правительства региона Ольга Забралова. Ее слова во вторник, 21 августа, приводит корреспондент «Ленты.ру».

Она уточнила, что по итогам обследования в центрах здоровья для взрослого населения у 73 пациентов выявлены факторы риска неинфекционных заболеваний, в детских отделениях аналогичные риски обнаружены у 48 процентов обратившихся.

В свою очередь министр здравоохранения Мособласти Дмитрий Марков отметил, что в настоящий момент подмосковная система здравоохранения концентрируется не только на лечении, но и на профилактике заболеваний.

«Пациенты, у которых во время обследования в центрах здоровья были выявлены факторы риска, направляются в школы здоровья, где их обучают профилактике неинфекционных заболеваний и основам здорового образа жизни», — рассказал Марков.

Министр подчеркнул, что диспансеризация является хорошей возможностью предупредить развитие многих серьезных недугов. Он призвал граждан не пренебрегать этой возможностью и обследоваться минимум раз в три года.

В настоящее время на территории области функционируют 36 центров здоровья.

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