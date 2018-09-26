Власти Подмосковья отчитались о закупке льготных путевок

Более семи тысяч подмосковных льготников получили путевки на санаторно-курортное лечение с начала года на общую сумму 150 миллионов рублей. Об этом заявила первый заместитель председателя регионального правительства Ольга Забралова, передает корреспондент «Ленты.ру» в среду, 26 сентября.

«Льготными путевками также обеспечено пять тысяч детей и сопровождающих лиц на сумму 140 миллионов рублей», — рассказала она.

Зампред добавила, что на отдых и лечение уже направлено почти пять тысяч человек, кому положены федеральные льготы. На эти цели первом полугодии было выделено 100 миллионов рублей.

По ее словам, до конца 2018-го льготными путевками планируется обеспечить более 22 тысяч человек. «На эти цели в консолидированном бюджете Московской области предусмотрено свыше 677,8 миллиона рублей», — сказала Забралова.

Льготников направляют на лечение в санатории Подмосковья, средней полосы России, Кавказских Минеральных Вод и Черноморского побережья. Направление можно получить у лечащего врача, уточняется на сайте областного правительства.