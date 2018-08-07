Власти Подмосковья рассказали об организации детского отдыха в Крыму

Свыше двух тысяч подмосковных детей отдохнут четвертую смену на курортах Черноморского побережья, воспользоваться бесплатными путевками могут многодетные семьи и малообеспеченные дети. Об этом сообщается на сайте регионального правительства во вторник, 7 августа.

«1,2 тысячи детей отправятся в детские оздоровительные организации Краснодарского края, и более одной тысячи детей по бесплатным путевкам отдохнут в Крыму», — рассказала министр социального развития региона Ирина Фаевская.

Она напомнила, что всего в летнюю оздоровительную кампанию по бесплатным путевкам от министерства социального развития на курортах Черноморского побережья и Крыма отдохнут более 8,5 тысячи детей.

В феврале власти Москвы и области договорились совместными усилиями развивать детский оздоровительный отдых. В июне губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и мэр Москвы Сергей Собянин договорились развивать инфраструктуру детских лагерей. Глава региона призывал в первую очередь обеспечить безопасность маленьких граждан.