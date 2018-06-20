Власти Москвы и Подмосковья договорились о развитии детского отдыха

Губернатор Московской области Андрей Воробьев и мэр Москвы Сергей Собянин договорились развивать инфраструктуру детских оздоровительных лагерей. Об этом в среду, 20 июня, сообщается на сайте регионального правительства.

В среду Воробьев и Собянин посетили оздоровительно-образовательный центр «Юнармеец» в Щелковском районе. В лагере политики сыграли с ребятами в футбол и угостили их мороженым.

«Наша задача сегодня с Сергеем Семеновичем [Собяниным] убедиться, что все организовано на должном уровне: и безопасность, и питание, и трава от клещей обработана. Наша совместная программа предполагает поддержу летнего отдыха детей и на территории Москвы, и на территории Подмосковья», — сказал Воробьев.

В свою очередь мэр Москвы анонсировал создание координационного совета, который будет следить за состоянием оздоровительных учреждений. При необходимости столица окажет финансовую поддержку, подчеркнул Собянин.

Всего на территории региона этим летом будет организована работа около 100 лагерей и баз отдыха с круглосуточным пребыванием детей. Кроме того, будут работать еще более 1100 летних лагерей дневного пребывания при школах.

На оздоровительную кампанию в Подмосковье предусмотрено 1,8 миллиарда рублей.