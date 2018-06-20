Губернатор Подмосковья и мэр Москвы угостили детей пломбиром

Губернатор Московской области Андрей Воробьев и мэр Москвы Сергей Собянин угостили мороженым ребят, отдыхающих в детском лагере «Юнармеец» в Щелковском районе. Об этом в среду, 20 июня, передает корреспондент «Ленты.ру».

После осмотра детского учреждения политики сыграли с ребятами в футбол, а потом угостили их «Богородским пломбиром», изготовленном на Ногинском хладокомбинате в Подмосковье.

«Юнармеец» открылся в 1985 году на земельном участке, который принадлежал министерству обороны СССР. В апреле 2014 года лагерь был передан из ведения Министерства обороны РФ в собственность Щелковского района. В 2015 году его полностью отремонтировали.

Всего на территории региона этим летом будет организована работа около 100 лагерей и баз отдыха с круглосуточным пребыванием детей. Кроме того, будут работать еще более 1100 летних лагерей дневного пребывания при школах.

Прошлым летом в лагерях отдохнули свыше 307 тысяч детей в возрасте от семи до 15 лет. На эти цели было выделено более 1,4 миллиарда рублей.