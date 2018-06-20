Воробьев и Собянин сыграли в футбол

Губернатор Московской области Андрей Воробьев и мэр Москвы Сергей Собянин сыграли в футбол с вожатыми и детьми из лагеря «Юнармеец» в Щелковском районе. Об этом в среду, 20 июня, передает корреспондент «Ленты.ру».

После матча участники игры сделали совместное фото на память. Подмосковный губернатор и столичный градоначальник подарили детям футбольные мячи.

В региональном правительстве рассказали, что текущим летом в лагере «Юнармеец» запланированы четыре тематические смены. Первая посвящена волонтерскому движению, гражданско-патриотической тематике. Вторая будет спортивно-туристической, а третья смена станет международной. Ожидается, что в лагерь приедут дети из Германии, Молдовы, Абхазии и Белоруссии. Четвертая смена будет иметь научно=техническую направленность.

Всего на территории региона этим летом будет организована работа около 100 лагерей и баз отдыха с круглосуточным пребыванием детей. Кроме того, будут работать еще более 1100 летних лагерей дневного пребывания при школах.

Прошлым летом в лагерях отдохнули свыше 307 тысяч детей в возрасте от семи до 15 лет. На эти цели было выделено более 1,4 миллиарда рублей.