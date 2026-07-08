Названа причина срыва перемирия между США и Ираном

Востоковед Лукьянов: Соглашение о прекращении огня между США и Ираном было лишь ширмой

Соглашение о прекращении огня между США и Ираном изначально было лишь ширмой, поскольку не устраняло причины конфликта и не имело институциональных механизмов контроля, считает старший преподаватель НИУ ВШЭ, научный сотрудник Института востоковедения РАН Григорий Лукьянов. В беседе с «Лентой.ру» он объяснил, что стороны трактовали происходящее удобным для себя способом, поэтому нынешний виток эскалации был неизбежен.

«Данное соглашение функционировало исключительно благодаря доброй воле двух участников. Его проблема заключалась в отсутствии институциональных механизмов, которые бы обеспечивали контроль прекращения огня и давали сторонам гарантии. Причины конфликта не были устранены, прочный базис для реального разрешения противоречий создан не был. Как показали события последних двух дней, все очень легко возвращается на круги своя», — пояснил востоковед.

По его словам, серьезным обстоятельством для этого этапа эскалации стало то, что политическое руководство Ирана сейчас находится на территории Ирака — в зоне риска. США и Израиль ранее уже демонстрировали готовность наносить удары по руководству страны в нарушение общепринятых норм дипломатии, напомнил специалист. В то же время президент США Дональд Трамп, находящийся на саммите НАТО в Турции, тесно координируется с Израилем, который настаивает на необходимости вести боевые действия против Ирана до победного конца.

Лукьянов отметил, что утихшие было рынки нефти вновь затаились: удары по танкерам уже нанесены, Иран заявляет о намерении блокировать Ормузский пролив. Для мировой экономики, не успевшей восполнить растраченные до соглашения запасы нефти, это звучит как приговор.

«Более широкое расширение конфликта возможно, если удары не ограничатся военной инфраструктурой, а включат в себя удары по иранскому руководству в Ираке. Это будет открытым объявлением войны и сделает невозможным какое-либо политическое урегулирование в средне- и долгосрочной перспективе», — заключил Лукьянов.

Ранее Трамп заявил, что режим прекращения огня США с Ираном после взаимных атак двух стран на территории друг на друга больше не действует. По мнению американского лидера, продолжение переговоров с Тегераном является «пустой тратой времени», поэтому он больше не видит в них смысла.