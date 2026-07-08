Тейлор Свифт обругали в сети за дорогостоящие подарки для розыгрыша в свадебной лотерее

Певица Тейлор Свифт и игрок в американский футбол Трэвис Келси подверглись критике в сети из-за розыгрыша дорогостоящих подарков в лотерее на свадьбе. Комментарии опубликованы в X (ранее — Twitter).

Поп-исполнительница и ее избранник подготовили для звездных гостей подарки, которые можно было выиграть в лотерее. Так, участвуя в играх, они могли получить дизайнерскую одежду, сумки Chanel, часы Cartier и автомобиль Chevrolet Chevelle 1970 года.

Однако пользователи сети не оценили поступок молодоженов и обругали их из-за намеренной демонстрации роскошного образа жизни. «Раздача часов Cartier на свадьбе — это верх расточительства», «Неудивительно, когда у тебя миллиарды денег. Но мне за них все равно стыдно», «Почему они не смогли все эти подарки отдать на благотворительность?», «Похоже, они просто тайно подкупили людей», «Что насчет медицинских работников, которые вкалывают целыми днями? Почему бы все эти богатства не подарить им?» — возмущались они.

Ранее журналисты опубликовали подробности роскошной свадьбы Свифт и Келси.