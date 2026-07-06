В сети появились подробности роскошной свадьбы Тейлор Свифт

People: Свадебные клятвы Тейлор Свифт и Трэвиса Келси длились по 20 минут

Журналисты Page Six опубликовали в сети подробности роскошной свадьбы певицы Тейлор Свифт и игрока в американский футбол Трэвиса Келси. Материал появился на сайте издания People.

Торжественная церемония, которая состоялась на стадионе Madison Square Garden, началась с клятв пары. «Их свадебные клятвы длились примерно по 20 минут каждая», — сообщил собеседник портала, отметив, что они были написаны в специальных золотых книжечках.

Перед клятвами гостям раздали платки, которыми можно было вытереть слезы. На них присутствовали слова из песни Свифт So it’s gonna be forever («Так будет всегда»).

Помещение, в котором проводилась церемония, было украшено зелеными декорациями, напоминающими деревья. При этом стулья были обиты белой тканью.

После торжества мать Свифт позвала звездных участников в банкетный зал, на сцене которого выступал Пол Маккартни. Среди 1000 приглашенных гостей оказались модель Джиджи Хадид, актер Брэдли Купер, певица Селена Гомес, продюсер Бенни Бланко, поп-исполнительница Дженнифер Лопес и другие. «Было очень многолюдно», — отметил собеседник журналистов, работавший в тот день на площадке.

Ранее представители Свифт раскрыли детали о ее свадебном платье.