В Италии возразили против присутствия российских спортсменов на международных турнирах

Италия воспротивилась присутствию спортсменов из России на международных турнирах с флагом

В Италии возразили против присутствия российских спортсменов на международных турнирах. Об этом на своей странице в Х заявил министр спорта страны Андреа Абоди.

«Основания, которые сделали необходимой позицию международного спортивного движения, остаются неизменными. Мы возражаем против нормализации присутствия России в международных соревнованиях через использование символики», — написал Абоди.

С 10 по 12 июля в итальянском Милане пройдет этап Кубка мира по художественной гимнастике. «Надеемся, что Международная федерация гимнастики (World Gymnastics) пересмотрит предусмотренные способы участия, гарантируя российским и белорусским спортсменам возможность соревноваться в индивидуальном и нейтральном статусе», — воспротивился присутствию россиян на турнире Абоди.

18 мая исполком World Gymnastics допустил российских спортсменов к соревнованиям под своей эгидой с флагом и гимном. Впоследствии аналогичное решение принял Европейский гимнастический союз (European Gymnastics).