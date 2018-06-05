Власти Подмосковья рассказали об организации детского отдыха в Крыму

Подмосковных детей отправят на отдых в оздоровительные детские лагеря Крыма, сообщила министр социального развития Московской области Ирина Фаевская. Ее слова приводятся на сайте регионального правительства во вторник, 5 июня.

«В Крым поедут 4,5 тысячи детей. Первая смена детей в Крым уже уехала, это 762 человека», — сказала Фаевская.

Она добавила, что в оздоровительные центры Краснодарского края отправят порядка четырех тысяч детей.

Накануне губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о выделении около двух миллиардов рублей на развитие загородных детских лагерей в Подмосковье. Он подчеркнул, что учреждения должны соответствовать самым высоким стандартам.

Всего на территории региона этим летом будет организована работа около 100 лагерей и баз отдыха с круглосуточным пребыванием детей. Кроме того, будут работать еще более 1100 летних лагерей дневного пребывания при школах.