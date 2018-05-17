Летние лагеря Подмосковья проверят на безопасность

Проверки пожарной безопасности проходят во всех летних оздоровительных лагерях Подмосковья в преддверии летнего сезона. Об этом сообщается на сайте регионального правительства в четверг, 17 мая.

«Параллельно с проверками проводятся противопожарные тренировки и инструктажи с персоналом детских лагерей — уже проведено свыше 300 таких мероприятий», — сказал заместитель председателя правительства Мособласти Дмитрий Пестов.

Он подчеркнул, что все учреждения должны соответствовать требованиям безопасности. «Открытие стихийных лагерей и баз отдыха, в которых отсутствует контроль за соблюдением требований безопасности, недопустимо, поэтому такие объекты будут выявляться, после чего их деятельность будет пресекаться», — добавил он.

В проверках задействованы специалисты Министерства социального развития, МЧС, Роспотребнадзора, Госадмтехнадзора, Росгвардии, а также добровольцы из Российского союза спасателей и Всероссийского добровольного пожарного общества.

Всего на территории Подмосковья этим летом будет организована работа около 100 лагерей и баз отдыха с круглосуточным пребыванием детей. Кроме того, будут работать еще более 1100 летних лагерей дневного пребывания при школах, уточняется в материале.