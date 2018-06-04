Воробьев раскрыл объемы финансирования детского отдыха

Около двух миллиардов рублей выделено на развитие загородных детских лагерей в Подмосковье, заявил губернатор Андрей Воробьев. Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру» в понедельник, 4 июня.

«У нас летняя оздоровительная кампания, каникулы в школах начались. Это традиционно важная тема, наша стратегическая задача обеспечить комфорт, безопасность пребывания. Для этого мы выделили порядка 1,8 миллиарда рублей, чтобы порядка 100 загородных лагерей были безопасными и имели должный уровень отдыха и обучения детей», – сказал Воробьев на заседании правительства региона.

Он добавил, что учреждения должны соответствовать самым высоким стандартам. «Я планирую также побывать в детских лагерях и убедиться, что там все организовано на должном уровне», — заключил глава региона.

Как уточнила в свою очередь министр социального развития Мособласти Ирина Фаевская, из 95 лагерей 90 будут открыты в первую смену, еще пять во вторую.

17 мая заместитель председателя правительства Дмитрий Пестов сообщил, что всех летних оздоровительных лагерях Подмосковья в преддверии летнего сезона проверят пожарную безопасность.

Прошлым летом в лагерях отдохнули свыше 307 тысяч детей в возрасте от семи до 15 лет. На эти цели было выделено более 1,4 миллиарда рублей.