Украина выпустила в сторону России авиабомбы и больше 900 БПЛА

Минобороны: Системы ПВО за сутки сбили восемь авиабомб и 903 беспилотника ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили в сторону России авиабомбы и больше 900 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

Так, системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили за сутки восемь управляемых авиационных бомб, а также 903 беспилотника самолетного типа.

Каких-либо других подробностей об отражении атаки в оборонном ведомстве не привели.

В ночь с 7-го на 8 июля средства ПВО уничтожили несколько сотен украинских беспилотников. Уточняется, что во время массированного налета украинских БПЛА под удар попали 18 субъектов страны, среди которых Крым и Татарстан, а также Липецкая, Владимирская, Вологодская, Рязанская области, Московский регион и Краснодарский край.