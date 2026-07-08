Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:27, 8 июля 2026Россия

Украина выпустила в сторону России авиабомбы и больше 900 БПЛА

Минобороны: Системы ПВО за сутки сбили восемь авиабомб и 903 беспилотника ВСУ
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили в сторону России авиабомбы и больше 900 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

Так, системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили за сутки восемь управляемых авиационных бомб, а также 903 беспилотника самолетного типа.

Каких-либо других подробностей об отражении атаки в оборонном ведомстве не привели.

В ночь с 7-го на 8 июля средства ПВО уничтожили несколько сотен украинских беспилотников. Уточняется, что во время массированного налета украинских БПЛА под удар попали 18 субъектов страны, среди которых Крым и Татарстан, а также Липецкая, Владимирская, Вологодская, Рязанская области, Московский регион и Краснодарский край.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появилась информация об атаках на «Голубой поток»

    В Чехии выступили против помощи Украине

    Покушение на украинского олигарха в Монако назвали подарком Буданова для одного человека

    Стали известны планы ФИФА и УЕФА по допуску российских клубов и сборных

    Четыре украинца сели в тюрьму за расправу с тремя российскими военными на Запорожской АЭС

    В американском штате зафиксировали вспышку внезапной диареи

    Арестованная главный редактор «Сапы» сделала заявление

    Россия впервые уничтожила британский ЗРК на Украине

    Отсутствие интереса россиян к поездкам в Болгарию объяснили

    Путин поздравил участников Всероссийского свадебного фестиваля

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok