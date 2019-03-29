В Подмосковье начнут выдавать подарочные наборы для новорожденных

Подарочный набор «Я родился в Подмосковье» будут выдавать каждой семье, в которой родился ребенок. Об этом распорядился губернатор области Андрей Воробьев, сообщает телеканал «360о».

«Мы предоставляем высококлассную медицинскую помощь и еще сделаем такой приятный подарок», — сказал глава региона.

Новая мера поддержки начнет действовать с 1 сентября, уточнил он. Кроме того, губернатор распорядился ускорить срок выдачи необходимых после рождения ребенка документов. «Наша задача — пока мама лежит в роддоме, выдать все эти документы. Мы хотим такую практику внедрить в каждом из 42 родовспомогательных учреждений Московской области», — сказал он.

Воробьев подчеркнул, что вопросам повышения рождаемости в области уделяется особое внимание. По его словам, с этой целью строятся современные перинатальные центры, оснащенные высокотехнологичным оборудованием. В прошлом году была создана система трехуровневой акушерско-гинекологической и неонатальной помощи населению.

