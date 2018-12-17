Беременные и роженицы оценят подмосковные роддомы

Министерство здравоохранения Московской области совместно с общественниками проведет опрос пациенток подмосковных роддомов о качестве оказания услуг. Об этом проинформировала заместитель министра здравоохранения региона Ирина Солдатова, передает корреспондент «Ленты.ру» в понедельник, 17 декабря.

Она уточнила, что итоги анкетирования станут известны к июню следующего года, анонимные анкеты уже размещают на сайтах родильных домов. Оценивать будут медицинскую часть, доступность, доброжелательность персонала, рассказала Солдатова.

Замминистра также сообщила, что при медучреждениях для родителей могут организовать уроки, в частности, по физическому восстановлению.

В настоящее время в регионе работают 42 родильных дома, из них шесть перинатальных центров. За пять лет младенческую смертность удалось снизить в три раза.

В июне сообщалось, что в Подмосковье была сформирована трехуровневая система акушерской и неонатальной помощи. Кроме того, в рамках модернизации все учреждения были оснащены высокоточным оборудованием.

