Воробьев и Кузнецова посетили центр материнства и детства в Раменском

Губернатор Московской области Андрей Воробьев и уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова посетили новый областной центр материнства и детства в Раменском. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» в четверг, 16 ноября.

«Сегодня мы пригласили нашего представителя президента по защите детей. Показали наш дворец, родильный дом. Очень приятно. Пообщались с мамами. Они отмечают и вежливость, и профессионализм. Хочется пожелать, чтобы и в дальнейшем было только так», — сказал Воробьев.

Как в свою очередь Кузнецова отметила, центр оснащен современным оборудованием. «Это говорит о том, что приоритеты расставлены правильно», — подчеркнул она.

Перинатальный центр, рассчитанный на 3,5 тысячи родов в год, начал принимать пациенток 10 ноября. За медицинской помощью туда могут обратиться жители Раменского, Воскресенского, Орехово-Зуевского районов, городов Жуковский и Бронницы, а также жители Владимирской области и Москвы. Стоимость строительства родильного дома составила 2,5 миллиарда рублей, средства были выделены из региональной казны.

В начале недели первый заместитель председателя правительства Московской области Ольга Забралова рассказала, что в подмосковных центрах материнства и детства работают специалисты из более чем 20 регионов России. Она отметила, что во всех учреждениях установлено высокотехнологичное медицинское оборудование.

Строительство перинатальных центров в Подмосковье началось в 2014 году в рамках президентской программы. Всего в текущем году были открыты три учреждения.