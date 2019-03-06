Более 10 тысяч детей родились в Подмосковье с начала года

Более 10 тысяч детей появились на свет в Московской области с начала года. Об этом в среду, 6 марта, сообщает портал регионального правительства со ссылкой на данные ЗАГС.

По уровню рождаемости лидируют Балашиха, Подольск, Раменский и Ленинский районы.

Согласно данным Росстата, по итогам 2018 года Московская область занимает лидирующие позиции по рождаемости в Центральном федеральном округе. В этот период в регионе родилось более 80 тысяч детей.

Ранее министр здравоохранения Подмосковья Дмитрий Матвеев связал улучшение демографических показателей с созданием трехуровневой системы акушерско-гинекологической и неонатальной помощи населению. Он также напомнил, что в рамках региональной программы все подмосковные родильные дома оснащаются современным оборудованием.

Кроме того, по инициативе губернатора Андрея Воробьева в области открываются современные перинатальные центры, где удается спасать детей с экстремально низкой массой тела — от 500 граммов, говорится в сообщении.

