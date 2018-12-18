Власти Подмосковья заявили об уникальности акушерской службы региона

Московская область имеет самую обширную среди российских регионов сеть учреждений, оказывающих помощь женщинам в период беременности и родов, новорожденным детям и гинекологическим больным, сообщила замминистра здравоохранения области Ирина Солдатова. Ее слова приводит корреспондент «Ленты.ру» во вторник, 19 декабря.

Она добавила, что в регионе полностью сформирована трехуровневая система оказания акушерско-гинекологической и неонатальной помощи населению.

По ее словам, в скором времени будет составлен рейтинг подмосковных родильных домов, в анонимном опросе примут участие молодые мамы. Солдатова уточнила, что оцениваться будут медицинскую часть, доступность, доброжелательность медицинского персонала. В составлении рейтинга также могут принять участие общественники.

В мае сообщалось о региональной программе совершенствования родильных домов, в рамках которой учреждения оснащаются современным оборудованием. Также открываются центры материнства и детства, в них наблюдают и проводят сложные роды.

Ежегодно в Подмосковье рождается более 90 тысяч детей, говорится на сайте областного правительства.