«Яндекс» поплатится за иностранных кормильцев

Полиция Москвы привлекла к административной ответственности компанию «Яндекс.Еда» за незаконный наем иностранных работников, пишет «Коммерсантъ».

Нарушение, в котором признана виновной «Яндекс.Еда», подразумевает наказание в виде штрафа от 400 тысяч до миллиона рублей либо приостановления деятельности от 14 до 90 суток. Решение пока не вступило в силу, однако Арбитражный суд Москвы уже отклонил апелляционную жалобу компании, постановив, что она должна рассматриваться в суде общей юрисдикции.

Материалы по теме Вечный суд Google годами уничтожал конкурентов по всему миру. Теперь с ним борются целые государства

«Яндекс.Еда» отрицает обвинения. Компания утверждает, что не нанимает сотрудников и работает через посредников. Ее деятельность заключается в оказании информационных услуг через соответствующее приложение. Доставкой, как правило, занимаются курьеры, оформленные в штате специальных агентств-партнеров «Яндекс.Еды». Последние платят компании комиссию от каждого заказа. По похожей схеме работает агрегатор «Яндекс.Такси».

«Яндекс.Еда» принадлежит «Яндекс.Такси», которое контролируется зарегистрированной в Нидерландах MLU B.V. 61 процент в последней компании принадлежит нидерландской материнской структуре «Яндекса» — Yandex N.V., 38 процентов — американскому сервису по заказу такси Uber.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!