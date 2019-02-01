«Яндекс.Еда» решила раскошелить россиян

Доставка «Яндекс.Еда» по Москве станет платной с 1 февраля. Об этом сообщило РБК со ссылкой на пресс-службу сервиса.

Минимальная стоимость доставки на сумму от 500 рублей составит 39 рублей и будет варьироваться в индивидуальном порядке. На цену будут влиять выбор заведения, расстояние от него до заказчика, уровень спроса и количество свободных курьеров.

Ранее пользователи сервиса платили за доставку 99 рублей, только если сумма заказа не превышала 500 рублей.

Есть ли в планах компании ввести платную доставку в других городах России, пока неизвестно.

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Генеральный директор «Яндекс.Еда» Максим Фирсов считает, что введение платной доставки необходимо для развития сервиса: «Высокая скорость и надежность доставки стимулирует чаще пользоваться услугой, что в свою очередь развивает рынок». Сервис ориентировался на опыт рынка такси: чем быстрее приезжала машина, тем чаще люди стали делать заказы.

«Яндекс» выкупил сервис доставки еды Foodfox в 2017 году, и на его базе в начале 2018 года была основана «Яндекс.Еда». Уже к концу года сервис побил рекорды прошлых лет: за декабрь количество заказов достигло отметки в один миллион. Это в 10 раз больше аналогичного периода 2017 года.

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