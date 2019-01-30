«Яндекс.Телефон» оказался ненужным

С момента начала продаж «Яндекс.Телефона» компания смогла реализовать через розничные сети лишь 450 смартфонов. Об этом пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на представителей ретейлеров.

По данным издания, за декабрь 2018 года через розничные сети было продано 400 «Яндекс.Телефонов», а к концу января их число увеличилось до 450. По данным GfK, всего в декабре 2018 года продано 3,5 миллиона смартфонов. В «Яндексе» отметили, что аналитики не учитывают маркетплейс «Беру» и собственный магазин компании, которые являются «основными каналами продаж».

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Также газета ссылается на ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, по информации которого «Яндекс» смог продать не больше 1000 смартфонов через ретейлеров и собственные магазины. Он ссылается на данные операторов сотовой связи и количество зарегистрированных в сети устройств.

«Яндекс» представил свой первый смартфон 5 декабря 2018 года. Он получил 5,65-дюймовый экран с разрешением 2160 на 1080 точек и восьмиядерный процессор Qualcomm 630. Устройство работает на Android 8.1 с надстройкой от «Яндекса» и интеграцией голосового ассистента «Алиса». Стоимость «Яндекс.Телефона» составляет 18 тысяч рублей, его продажи начались на следующий день после анонса.

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