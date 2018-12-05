«Яндекс» выпустил свой телефон

Компания «Яндекс» на презентации в Москве 5 декабря анонсировала собственный телефон. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру», посетивший мероприятие.

Смартфон получил 5,65-дюймовый экран с разрешением 2160х1080 точек. Также он имеет восьмиядерный процессор Qualcomm 630, 4 гигабайта оперативной и 64 гигабайта встроенной памяти. Корпус устройства выполнен из стекла и алюминия, а аккумулятор имеет емкость 3600 миллиампер-часов. Телефон работает на «чистой» версии Android 8.1 с надстройкой от «Яндекса».

«Яндекс.Телефон» получил предустановленный голосовой ассистент «Алиса», который можно запустить из любого приложения. Также он имеет определитель номера, предупреждающий пользователя о звонках от спамеров и ботов.

Цена устройства составляет 18 тысяч рублей и продажи начнутся 6 декабря в магазине офиса «Яндекс». С 7 декабря продажи начнутся в магазинах «Билайн», «М.Видео» и «Эльдорадо». Также покупатели получат полгода подписки «Яндекс.Плюс», 500 рублей на карту «Яндекс.Деньги», повышенный кэшбек на три месяца и 300 бонусных рублей на «Яндекс.Такси».

В мае 2018 года «Яндекс» выпустил собственную умную колонку «Станция». Мощность системы составила 50 ватт, на ее корпусе находится семь микрофонов и кнопка Mute для их аппаратного отключения. Внутри находится два высокочастотных излучателя и буфер. Колонка работает исключительно с «Яндекс.Музыкой» и поддерживает голосовое управление. Также аудиосистему можно подключить к телевизору по HDMI. Стоимость «Станции» составляет 10 тысяч рублей.

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