«Яндекс» подешевел на миллиард долларов за несколько минут

Акции российского поисковика «Яндекс» резко упали на биржах в Нью-Йорке и Москве за несколько минут. Его капитализация уменьшилась на миллиард долларов. Причиной стали слухи о возможной продаже доли компании Сбербанку, сообщает РБК.

Через несколько минут после публикации этой информации в The Bell и принадлежащей семье Демьяна Кудрявцева газете «Ведомости» 18 октября акции предприятия стали дешеветь. На Московской бирже они потеряли 3,25 процента, в Нью-Йорке — 9 процентов.

За день до этого «Яндекс» был лидером роста на российском рынке. 17 октября его акции выросли на 5,92 процента.

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Сбербанк высказался о слухах сразу после их появления. В кредитной организации подчеркнули, что они не выходили на IT-компанию с таким предложением и не получали его сами.

Ранее 18 октября СМИ сообщили о планах Сбербанка выкупить крупную долю в «Яндексе» — до 30 процентов. По одной из версий, сотрудничество могло позиционироваться как защита компании от недружественных действий со стороны конкурентов и государства.

На данный момент Сбербанку принадлежит «золотая акция» «Яндекса» — в 2009 году она была куплена за символическую сумму в один евро. Кроме того, президент Сбербанка Герман Греф входит в совет директоров «Яндекса». Также у компаний имеется несколько совместных проектов. С 2012 года Сбербанк владеет 75 процентами сервиса «Яндекс.Деньги», а весной 2018-го было объявлено о создании нового интернет-магазина на базе «Яндекс.Маркета». Инвестиции Сбербанка составили 30 миллиардов рублей.

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