Школьники Владимирской области освоят технологии в «Яндекс-лицее»

В Гусь-Хрустальном на базе школы №2 открылся первый во Владимирской области «Яндекс-лицей», чьи ученики будут осваивать технологии в теории и на практике. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В сентябре состоялся отбор учащихся для обучения по программам, разработанным в Школе анализа данных компании «Яндекс». 143 ученика восьмых и девятых классов школ Гусь-Хрустального и Владимира прошли тестирование и собеседование. Из них был отобран 31 будущий лицеист.

Занятия будут проходить дважды в неделю в очном режиме. Обучение длится два года и состоит из двух курсов: «Основы программирования на языке Python» и «Основы промышленного программирования». По окончании учебы выдается сертификат, свидетельствующий об успешном освоении программы.

За последние два года в рамках проекта «Яндекс. Лицей» были открыты образовательные учреждения в 58 города России и Казахстана. В пресс-релизе отмечается, что цель программы – решить задачи «по обеспечению технологического прорыва, поставленных президентом Путиным в послании Федеральному собранию».

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