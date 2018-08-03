На Geek Picnic решат будущее человечества

Главной темой фестиваля Geek Picnic в 2018 году объявлена Human Evolution. Об этом «Ленте.ру» рассказали организаторы мероприятия.

В рамках фестиваля можно будет обсудить сценарии технологической утопии и антиутопии, поднять проблему гражданских прав киборгов, узнать о перспективах цифрового бессмертия и внести свой вклад в колонизацию Марса и Луны. Хедлайнерами станут главный мировой скептик Майкл Шермер, автор книги «Последнее изобретение человечества» Джеймс Баррат, которую Илон Маск называет в числе главных, определивших его мировоззрение, а также автор бестселлера «Все лгут» Сет Стивенс-Давидовиц.

Вместе с этим, на главной сцене выступят директор по информационным технологиям в ITX5 Фабрисио Гранжа и генеральный директор Group-IB Илья Сачков. Титульный лекторий Human Evolution объединит лекции и дискуссии на самые провокационные темы, среди которых оцифровка сознания, трансгуманизм, права роботов и многое другое. Своими футуристическими прогнозами поделятся: директор по распространению технологий в Яндексе, популяризатор программирования Григорий Бакунов, руководитель института когнитивных нейронаук НИУ ВШЭ, эксперт в области нейроэкономических механизмов социального поведения и социального влияния на принятие решений человеком Василий Ключарев, биоинформатик Андрей Афанасьев и другие.

В 2018 году фестиваль проходит при поддержке Правительства Москвы. Вход на Geek Picnic бесплатный по предварительной регистрации на официальном сайте фестиваля.

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