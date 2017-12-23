В Петербурге построят «вавилонскую башню» из майнинговых ферм

В Санкт-Петербурге на фестивале Geek Picnic-2018 построят гигантскую майнинговую ферму. Об этом в субботу, 23 декабря, сообщает «Фонтанка».

Арт-объект, названный его создателями «вавилонской башней из ферм, добывающих валюту в реальном времени», символизирует «человеческую жадность».

Ферму возведут для секции, где будут обсуждать перспективы цифровой экономики, уточняет «Фонтанка».

Майнинг (от английского mining — «добыча полезных ископаемых») — это создание блоков в сетях криптовалют для получения вознаграждения в виде единиц этих валют, в частности, биткоина.

Как правило, новые блоки создаются за счет сложных математических вычислений, для которых требуются мощные компьютеры и видеокарты. Добыча криптовалюты требует много электроэнергии. Портал Power Compare подсчитал, что при сохранении текущей динамики расхода электричества на майнинг биткоинов к 2020 году вся электроэнергия мира будет расходоваться на эти цели.

Geek Picnic — ежегодный технологический фестиваль, впервые он прошел в 2011 году в Петербурге, с 2014-го также проводится в Москве.

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