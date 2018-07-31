В России примут билль о правах киборгов

В рамках фестиваля Geek Picnic в Москве будет ратифицирован билль о правах российских киборгов. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в «Ленту.ру».

Союз «Кибератлетика» организует обсуждение кибернетических решениях для людей с инвалидностью, а также представит выставочное пространство, где будет продемонстрирована работа современных технических средств реабилитации.

Помимо этого, в лектории выступят ведущие мировые эксперты и киборги, в том числе один из первых обладателей самого продвинутого бионического протеза Bebionic 3 Найджел Экланд и инициатор принятия билля о правах американских киборгов Рич Макиннон.

В практической части мероприятия участникам будет продемонстрировано прохождение элементов трассы-имитатора бытовых задач с помощью протезов и электрических колясок, представлены новые образцы техники, в частности отечественная разработка — коляска-ступенькоход с электрическим приводом.

Geek Picnic — крупнейший ежегодный фестиваль, посвященный достижениям науки и техники, а также культурным и субкультурным явлениям. В разные годы на Geek Picnic выступали астронавты, биологи, основатели успешных проектов, режиссеры, хакеры, блогеры, художники, актеры. Содержательную и научную программу фестиваля с 2018 года курирует Экспертный совет, в который входят ведущие ученые, популяризаторы науки, общественные деятели. В 2017 году в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре посетителями фестиваля стали почти 70 тысяч человек.