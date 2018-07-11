В Москве и Санкт-Петербурге пройдет научный фестиваль GEEK PICNIC

11–12 августа 2018 года в Москве в музее-заповеднике «Коломенское» и 18-19 августа 2018 года в Санкт-Петербурге в ЦПКиО им. Кирова на Елагином острове состоится крупнейший ежегодный научно-популярный фестиваль GEEK PICNIC, посвященный современным технологиям, науке и искусству. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Главной темой фестиваля станет будущее человечества, развитие искусственного интеллекта и кибернетизация. Сообщается, что в лекториях фестиваля выступят Лиза Рэндалл — специалист в области физики элементарных частиц, теории струн и космологии, — Майкл Шермер, популяризатор науки и основатель американского Общества скептиков, а также писатель Джеймс Баррат, автор книги «Последнее изобретение человечества».

Программа фестиваля будет состоять из нескольких тематических треков (биотехнологии, искусственный интеллект и техноэтика, космос, блокчейн), в рамках каждого из которых пройдут лекции от известных ученых, а также будут представлены масштабные арт-объекты в стиле ретрофутуризма и интерактивные инсталляции.

Впервые на фестивале Geek Picnic в Москве появится зона Blockchain, где будет установлен гигантский майнинговый контейнер, который будет добывать криптовалюту в реальном времени. Всю криптовалюту, полученную за время фестиваля, организаторы разыграют среди участников Geek Picnic. Темами образовательных лекций станут блокчейн в образовании и защита бизнес-процессов.

В рамках музыкальной части на сцене фестиваля выступит диджей Рико Таббс, а также исполнители различных направлений электронной музыки. Кроме того, посетители смогут побывать на сборке мини-дронов и выставке технообъектов, в VR-зоне, зоне научной фантастики, аллее комиксов, зоне видеоигр, стимпанка и косплей-шоу.

Geek Picnic — крупнейший ежегодный фестиваль, посвященный достижениям науки и техники, а также культурным и субкультурным явлениям. В разные годы на Geek Picnic выступали астронавты, биологи, основатели успешных проектов, режиссеры, хакеры, блогеры, художники, актеры. Содержательную и научную программу фестиваля с 2018 года курирует Экспертный совет, в который входят ведущие ученые, популяризаторы науки, общественные деятели. В 2017 году в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре посетителями фестиваля стали почти 70 тысяч человек.

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