Сбербанк и «Яндекс» решили потеснить AliExpress

«Яндекс» и Сбербанк запустили тестовую версию интернет-магазина «Беру» на базе «Яндекс.Маркета». Официальный запуск ресурса запланирован на осень 2018 года. Об этом говорится в сообщении «Яндекса», поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Пока бета-версия сайта доступна сотрудникам обеих компаний во всех регионах страны, «а также для желающих протестировать новый сервис». Приложения можно найти в магазинах Apple Store и Google Play. Полностью новый интернет-магазин станет доступен для пользователей после официального запуска.

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«Сейчас тестовая версия маркетплейса "Беру" уже доступна для ограниченной аудитории пользователей. Мы хотим получить максимальную обратную связь именно в процессе работы над продуктом, чтобы сделать лучший сервис для онлайн-покупок», — пояснил генеральный директор «Яндекс.Маркета» Максим Гришаков.

По его словам, разработчики продолжают работать над расширением ассортимента и функциональности нового интернет-магазина. В бета-версии магазина доступны около 25 тысяч товарных позиций из категорий «электроника», «бытовая техника», «товары для животных», «товары для дома и дачи», «детские товары». Однако в ближайшие годы компании намерены расширить ассортимент до миллиона товарных позиций.

«Яндекс» и Сбербанк закрыли сделку по созданию совместного предприятия на базе «Яндекс.Маркета» в апреле 2018 года. На момент закрытия сделки предприятие оценивается в 60 миллиардов рублей. Стороны будут владеть равными неконтрольными долями в компании.

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