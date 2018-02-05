Раскрыты подробности нового проекта AliExpress в России

Китайский интернет-магазин AliExpress (входит в Alibaba Group) запускает в России новый бренд «Лоукостер», специализирующийся на торговле товарами на сумму до 600 рублей. Об этом в понедельник, 5 февраля, сообщает РБК.

По словам представителя компании, «Лоукостер» — это дискаунтер, на такие категории сейчас приходится примерно 6 из 20 самых популярных запросов на AliExpress. «Новый бренд рассчитан в первую очередь на молодую "малобюджетную" аудиторию, поэтому сначала его запустят в мобильном приложении AliExpress — его основную аудиторию составляют именно пользователи до 25 лет», — отмечает агентство.

«Лоукостер» призван привлечь новых пользователей, особенно в городах-миллионниках, пояснил представитель AliExpress.

Осенью прошлого года AliExpress вывела на российский рынок платформу Tmall, которая специализируется на продаже товаров среднего и высокого ценового сегмента.

Alibaba Group — самая крупная китайская компания в области интернет-торговли. В первом полугодии 2017 года Россия вошла в тройку стран-лидеров по объему покупок на AliExpress.

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