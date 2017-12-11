В AliExpress прокомментировали новые требования таможни

Новые правила Федеральной таможенной службы России не скажутся на сроках доставки подарков к Новому году. Об этом сообщается в пресс-релизе торговой площадки AliExpress, который есть в распоряжении «Ленты.ру».

В сообщении компании отмечается, что логистические партнеры AliExpress заранее присылают покупателям электронные письма с просьбой указать индивидуальный налоговый номер (ИНН) для получения покупки.

«С 17 декабря пункт с ИНН появится у тех, кто оформляет заказ через десктоп-версию сайта», — отметил Алекс Васильев,

директор по развитию компании Cainiao в России и странах СНГ, которая, как и AliExpress, входит в группу Alibaba. По его словам, пункт также будет добавлен в ближайшем обновлении мобильного приложения.

Основной объем доставок AliExpress в страну приходится на «Почту России».

9 декабря российские службы доставок сообщили о тысячах посылок, застрявших на таможне и складах авиаперевозчиков. Зарубежные интернет-магазины и курьерские службы несут убытки из-за новых правил Федеральной таможенной службы, которая в рамках эксперимента обязала покупателей указывать свой ИНН и электронные ссылки на приобретенные за границей товары, чтобы снизить риск покупок на подставных лиц.