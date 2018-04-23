Интернет-магазины ​Quelle и Otto уйдут из России

Онлайн-магазины одежды, обуви и товаров для дома ​Quelle и Otto прекращают работу на территории России. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на ​гендиректора Otto Group Russia Мартина Ширера.

По его словам, решение принято «в соответствии с глобальной стратегией Otto Group». Так, группа планирует сконцентрироваться на развитии маркетплейса Otto.de для немецкоязычных стран.

Ширер не исключил, что впоследствии данная торговая площадка будет выведена на международный уровень. Однако сейчас, по его словам, маркетплейсы закрываются и в других странах — не только в России.

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Otto Group, однако, не собирается полностью уходить из РФ и продолжит развивать свои бренды Witt, Bonprix и eSolutions. Ширер при этом выразил уверенность, что группа останется «главным игроком» в российском e-commerce.

Эксперты, опрошенные изданием, называют закрытие магазинов в России ожидаемым. По их словам, доля Quelle и Otto в структуре продаж Otto Group Russia по итогам 2017 года снизилась до 15%. Кроме того, немецкие онлайн-магазины безоговорочно проигрывают конкуренцию российским Wildberries и Lamoda.

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