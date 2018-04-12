Россияне избежали весеннего обострения и отказались от секс-игрушек

Спрос на секс-игрушки у россиян упал с приходом весны. Об этом свидетельствуют результаты исследования самых популярных запросов в интернет-магазинах AliExpress и Tmall в марте, которое поступило в редакцию «Ленты.ру».

«Запрос "секс-куклы" показал в марте-апреле снижение на три процента, хотя всю зиму эта категория была в числе наиболее популярных», — говорится в исследовании. В нем отмечается, что весной в целом интерес покупателей к товарам, на которые зимой был высокий спрос, падает. В частности, алмазная вышивка (один из наиболее популярных запросов в декабре-январе) переместилась на 150-е место.

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Список самых популярных запросов на AliExpress в марте возглавили продукты Xiaomi — бренд сохраняет спрос независимо от сезона и служит одним из самых популярных товаров у покупателей из России, говорится в исследовании. В рейтинг также вошли такие запросы, как «наушники», «смартфон», «телефон», Apple и рюкзаки. Высокий интерес покупатели проявили к зубной щетке Oral-B.

Как отмечается в исследовании, из-за теплой погоды покупатели стали больше интересоваться такими товарами, как солнечные очки, купальники и товары для активного отдыха и проведения времени на свежем воздухе. Помимо этого, в связи с близким завершением учебного года сервисы зафиксировали рост числа запросов «платье на выпускной».

Наиболее популярными запросами в маркетплейсе Tmall стали Xiaomi, продукты Apple и Samsung, а также «смартфон».

В феврале сообщалось, что в преддверии Дня святого Валентина у российских покупателей вырос спрос на секс-игрушки. В исследовании в феврале сообщалось, что это одна из самых быстрорастущих категорий на AliExpress.

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