AliExpress запустил свою социальную сеть

Китайский интернет-магазин AliExpress (входит в Alibaba Group) запустил в России социальную сеть для покупателей «Клуб шопоголиков» и «биржу блогеров» AliExpress Connect, которая позволит зарабатывать на обзорах товаров. Об этом говорится в заявлении компании, которое имеется в распоряжении «Ленты.ру».

«Клуб шопоголиков» доступен в мобильном приложении AliExpress — одном из основных каналов продаж (на него приходится более 60 процентов всех заказов на платформе). Функционал сервиса вырос на базе китайской платформы iTao, где пользователи могут обсуждать свои покупки и делиться их фотографиями.

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Биржа AliExpress Connect открыта для взаимодействия между верифицированными блогерами как из числа пользователей AliExpress, так и внешних площадок. Она позволит блогерам монетизировать контент: бренды будут размещать заказы на обзоры, за которые будет выплачиваться заранее установленный гонорар. Для сотрудничества с биржей блогеру необходима база с не менее чем пятью тысячами подписчиков, магазину — высокий пользовательский рейтинг. Как отметили в AliExpress, будет учитываться и аудитория блогеров на других площадках, например «ВКонтакте», Instagram, Facebook и Twitter.

Ранее сообщалось, что AliExpress запускает в России новый бренд «Лоукостер», который специализируется на торговле товарами стоимостью до 600 рублей.

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