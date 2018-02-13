Интернет-торговлю в России захотели радикально изменить

Минфин предложил изменить правила игры на рынке интернет-торговли, пишет «Коммерсантъ». Среди предложений — учреждение уполномоченных операторов в этой сфере, которые будут заниматься контролем над трансграничными частными покупками.

Не все компании смогут получить позицию оператора. Предпочтение будет оказываться организациям, не менее двух лет находящимся в реестре таможенных представителей, обладающим опытом декларирования товаров для личного пользования и предоставившим обеспечение в размере 1,5 миллионов евро. Сейчас на данном рынке может работать любая зарегистрированная фирма.

Для курьерских компаний эксперимент будет проходить по всей стране, а для «Почты России» — в месте международного почтового обмена в районе аэропорта Внуково, следует из проекта приказа Минфина.

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Эксперимент стартует с 15 мая только в отношении товаров, стоимость которых превышает лимит беспошлинного ввоза из-за рубежа, который составляет тысячу евро. С января 2019 года он будет расширен на покупки величиной от 500 евро.

Как отмечает издание, таким методом планируется выполнить две задачи: с одной стороны, разгрузить ФТС от администрирования торговли, с другой — повысить дисциплину при декларировании товаров.

В первом полугодии 2017 года Россия вошла в тройку стран-лидеров по объему покупок на AliExpress, на долю которой приходится 80 процентов электронного товарооборота в Китае.

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