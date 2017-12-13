Сбербанк и Alibaba отказались от совместной интернет-торговли

Сбербанк и китайская Alibaba Group прекратили переговоры о создании совместного предприятия (СП) в сфере интернет-торговли, длившиеся почти год. Об этом сообщает The Financial Times со ссылкой на источники.

Изначально предполагалась продажа товаров с торговых площадок Alibaba через приложение Сбербанка. Но тот посчитал, что китайская компания таким образом пытается получить доступ к крупнейшей в России клиентской базе, не предлагая взамен ничего ценного, сообщил собеседник издания. В результате компании не смогли согласовать принципы работы СП.

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В январе «Коммерсантъ» сообщил о переговорах Сбербанка и Alibaba Group.

В ноябре 2016 года стало известно, что Сбербанк планирует создать на основе своих ресурсов и инфраструктуры «национальную экосистему» интернет-коммерции по примеру китайской Alibaba Group. В числе вероятных партнеров проекта назывались «Яндекс» и Mail.ru Group, не исключалось привлечение китайской компании.

Компания Alibaba основана в 1999 году китайским предпринимателем Джеком Ма и специализируется на электронной коммерции. Онлайн-площадка Tmall Global входит в Alibaba Group.