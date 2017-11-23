Сбербанк приучит россиян расплачиваться по QR-коду

Сбербанк собирается запустить сервис оплаты в магазинах с помощью сканирования телефоном QR-кода. Об этом в четверг, 23 ноября, пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на представителя кредитной организации.

Сервис смогут поддерживать магазины, службы курьерской доставки и терминалы самообслуживания, которые работают со Сбербанком. В ближайшее время будет запущена пилотная версия проекта, отмечает издание.

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Исследования показали, что клиенты готовы платить по QR-коду, рассказал представитель банка. По его информации, приложением «Сбербанк онлайн» пользуется 28 миллионов россиян в месяц.

В ноябре 2016 года Сбербанк сообщил о запуске сервиса Samsung Pay. Тогда же газета «Коммерсантъ» писала, что Сбербанк планирует на основе своих ресурсов и инфраструктуры создать «национальную экосистему» интернет-коммерции по примеру китайской Alibaba Group.