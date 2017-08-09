«Яндекс» и «Сбербанк» объявили о намерении создать совместное предприятие

«Яндекс» и «Сбербанк» подписали соглашение о намерениях создать совместное предприятие (СП) на базе «Яндекс.Маркета». Об этом сообщается в пресс-релизе российской IT-компании, присланном в редакцию «Ленты.ру».

Стороны намерены объединить инфраструктуру и технологии, чтобы развивать экосистему электронной коммерции, а также связанные с этим продукты и услуги. Сделку закроют после подписания обязывающих документов, проведения комплексной инвестиционной проверки «Яндекс.Маркета» и получения необходимых регуляторных разрешений. Ожидается, что это произойдет до конца 2017 года.

По условиям соглашения «Сбербанк» вкладывает в «Яндекс.Маркет» 30 миллиардов рублей. На момент сделки партнеры оценивают все предприятие в 60 миллиардов рублей без учета будущей синергии. Стороны будут иметь равные доли, подчеркивают в «Яндексе».

Согласно сообщению, гендиректор «Яндекс.Маркета» Максим Гришаков войдет в совет директоров СП вместе с тремя представителями «Яндекса» и тремя «Сбербанка». По его словам, развитая финансовая и платежная инфраструктура кредитной организации позволит сервису сделать оплату товара проще и безопаснее, а также предложить новые услуги, например, покупку в кредит.

«Это партнерство откроет новые возможности для российских компаний, игроков рынка электронной коммерции, малого и среднего бизнеса, а также создаст условия для роста экспорта российских товаров за рубеж», — уверен глава «Сбербанка» Герман Греф.

«Яндекс.Маркет» — один из крупнейших игроков на рынке интернет-торговли в России. По итогам 2016 года его оборот составил около 100 миллиардов рублей. Каждый месяц сервис посещают более 20 миллионов человек. Свою продукцию на площадке выставляют около 20 тысяч российских и зарубежных интернет-магазинов. В «Яндекс.Маркете» представлено более 150 миллионов товарных предложений.