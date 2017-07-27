«Яндекс» заподозрили в противозаконном слогане

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России начала проверку слогана «Поиск №1 в России», который «Яндекс» разместил на своей главной странице, сообщает РИА Новости.

В ведомстве полагают, что такая реклама может нарушать антимонопольное законодательство. Представитель ФАС напомнил агентству о том, что в рекламе не могут использоваться слова «лучший», «первый», «номер один», «самый», «единственный» и подобные, создающие впечатление превосходства одного товара над другим.

В настоящее время ведомство выясняет, не нарушает ли новый слоган «Яндекса» антимонопольное законодательство. Если это подтвердится, то ФАС проведет проверку либо направит компании предупреждение. После этого, если нарушение не будет устранено, против компании возбудят дело о нарушении антимонопольного законодательства. В этом случае «Яндексу» будет грозить штраф на сумму от 100 до 500 тысяч рублей.

В «Яндексе» агентству пояснили, что слоган используется временно в рамках рекламной кампании, кроме того, подтверждаются всеми метриками по доле аудитории.

«Яндекс» — российская компания, владеющая одноименной системой поиска в интернете.Входит в пятерку крупнейших поисковиков по числу обрабатываемых запросов.