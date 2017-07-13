ФАС увидела угрозу конкуренции в объединении Uber и «Яндекс.Такси»

Объединение Uber и «Яндекс.Такси» может ограничить конкуренцию на рынке. Об этом по итогам заседания правительственной комиссии по контролю над иностранными инвестициями заявил глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Игорь Артемьев, передает ТАСС.

«Мы только сегодня услышали об этом, причем я три часа назад об этом услышал. Некоторое представление мы имеем о том, что у нас три основных агрегатора, если два из них собираются слиться, то это, конечно, отдельный рынок, и угроза ограничению конкуренции, несомненно, здесь присутствует», — заявил глава ФАС.

По его словам, антимонопольному ведомству сначала необходимо проанализировать рынок и получить соответствующее ходатайство от компаний.

Ранее 13 июля ФАС сообщила, что не получала ходатайства от «Яндекса» и Uber по поводу сделки по объединению онлайн-сервисов такси в России и соседних странах. Начальник управления контроля связи и ИТ ФАС Елена Заева, говоря об угрозе ограничения конкуренции на рынке в результате соглашения, отметила, что ведомство должно изучить ситуацию на рынке и доли обеих компаний, сообщает РИА Новости.

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Компании «Яндекс» и Uber 13 июля подписали соглашение об объединении бизнеса и сервисов по онлайн-заказу такси в России, Азербайджане, Армении, Белоруссии, Грузии и Казахстане. Компании решили вложить в объединенную структуру 325 миллионов долларов. На 59,3 процента платформа будет принадлежать «Яндексу», на 36,6 процента — Uber, и на 4,1 процента — сотрудникам самой платформы.

«Яндекс.Такси» и Uber — крупнейшие в России сервисы по онлайн-заказу такси. Uber запустили в Москве в ноябре 2013 года, сегодня сервисом пользуются почти в 20 городах России. «Яндекс.Такси», появившийся в 2011 году, работает более чем в 100 городах России, Украины, Армении, Грузии, Казахстана и Белоруссии.