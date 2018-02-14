AliExpress зафиксировал рост спроса на секс-игрушки

Интернет-магазин AliExpress сообщил, что за неделю до Дня святого Валентина россияне особо интересуются секс-игрушками — количество поисковых запросов достигло 500 тысяч, что сопоставимо с интересом к таким товарам, как женские пальто или кроссовки. Такие данные приводятся в отчетности ретейлера, которая есть в распоряжении «Ленты.ру».

«Это одна из самых быстрорастущих категорий на AliExpress», — отмечается в документе. Слово «секс» занимает 115-е место среди поисковых запросов — в октябре он располагался на 275-м месте. Эротическое и сексуальное белье входят в четвертую и пятую сотню популярных запросов.

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Самыми популярными запросами на AliExpress остаются техника и одежда. В частности, первые три места в списке самых популярных поисковых запросов занимают Xiaomi, наушники и смартфоны — спрос на них не зависит от сезона. Наибольшие сезонные изменения в конце зимы показали товары для детей — за неделю спрос на них вырос на 200 процентов.

На четвертое по популярности место среди запросов пользователей вышла футболка с LED-подсветкой, которая реагирует на звук. Она потеснила такие запросы, как «телефон» и «купальник».

Ранее онлайн-ретейлер Ozon сообщил, что продажи товаров для взрослых выросли по отношению к среднему показателю января на 50 процентов в преддверии 14 февраля.

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