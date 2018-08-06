Яндекс.Навигатор заговорит голосом Артема Дзюбы

Популярнейший российский сервис для автомобилистов Яндекс.Навигатор в ближайшие дни заговорит голосом Артема Дзюбы. Интеграция с сервисом Яндекс станет новым кейсом Комитета по маркетингу Российского футбольного союза вслед за программой поддержки национальной сборной «Играй за нас, за всех, за каждого!» на Чемпионате мира FIFA 2018.

Нападающий сборной России Артем Дзюба записал более 120 фраз, с помощью которых приложение приведёт водителя по маршруту.

Болельщики наверняка оценят голосовые подсказки Дзюбы. «Неплохой для нас жребий. Едем», — сообщит Артём о построенном маршруте. О приближающейся камере он предупредит: «Как у Черчесова — не забалуешь!». Если дорогу ремонтируют, форвард даст подсказ: «Прострел не выйдет — впереди дорожные работы».

В России Яндекс.Навигатором ежемесячно пользуется более 16 миллионов человек. Дзюба станет первым российским спортсменом, который заговорит голосом навигатора

