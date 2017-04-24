Таксисты и курьеры откажутся платить за «Яндекс.Навигатор»

В случае введения платы за использование «Яндекс.Навигатора» и «Яндекс.Карт» для бизнеса таксисты массово перейдут на другие приложения. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил глава межрегионального профсоюза работников общественного транспорта Ярослав Щербинин.

По его словам, несмотря на то, что навигационные сервисы «Яндекса» пользуются заслуженной популярностью среди таксистов, а также работников курьерских и логистических служб, в случае введения платы они будут использовать другие приложения. «Слава богу, есть бесплатная альтернатива. К тому же пока непонятно, как "Яндекс" будет отделять обычных пользователей от коммерческих», — отметил он.

В понедельник, 24 апреля, сообщалось, что «Яндекс» планирует начать брать деньги с таксопарков, курьерских служб и другого бизнеса, который используют сервисы «Яндекс.Навигатор» и «Яндекс.Карты» в коммерческих целях. Тестирование нового формата начнется с 1 мая — сначала в «Навигаторе», а через некоторое время и в «Картах».

Позже в «Яндексе» объяснили, что не планируют брать плату с некоммерческих пользователей. «Речь идет об использовании "Навигатора" сторонними приложениями, которые на программном уровне связаны с "Навигатором", — именно для них мы готовим новый отдельный продукт, доступ к которому будет по лицензии», — отметили представители компании.