«Яндекс» пояснил план сделать «Навигатор» платным для некоторых пользователей

«Яндекс» не планирует брать плату с некоммерческих пользователей за использование «Яндекс.Карт» и «Яндекс.Навигатора». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей компании.

«Речь идет об использовании "Навигатора" сторонними приложениями, которые на программном уровне связаны с "Навигатором", — именно для них мы готовим новый отдельный продукт, доступ к которому будет по лицензии», — отметили в компании.

При этом «Яндекс» намерен установить лимит, в рамках которого сторонние сервисы также смогут использовать продукты компании без дополнительной платы. Для экстренных служб, таких как, к примеру, скорая помощь, карты и навигатор по-прежнему будут бесплатными.

В компании добавили, что на точность определения уровня загруженности дорог изменения не повлияют.

Ранее сообщалось, что «Яндекс» планирует начать брать деньги с таксопарков, курьерских служб и другого бизнеса, который используют сервисы «Яндекс.Навигатор» и «Яндекс.Карты» в коммерческих целях. Тестирование нового формата начнется в этом году, подготовка стартует 1 мая — сначала в «Навигаторе», а через некоторое время и в «Картах».